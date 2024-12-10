Наемнику ВСУ О'Брайену вынесли приговор

Курский областной суд признал новозеландского наемника Джордана О'Брайена виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне украинской армии.

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы области.

— Курский областной суд признал Джордана ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — указали в инстанции.

Согласно данным следствия, О'Брайен сначала действовал в роли инструктора для Вооруженных сил Украины, а позже оказался на передовой как наемник, написали в Telegram-канале инстанции.

Ранее гражданин Германии Рико Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии. Наемник воевал на стороне Киева на СВО. Он был осужден по шести статьям УК республики.