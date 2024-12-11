Суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Максакову*

Суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом).

Об этом говорится в картотеке Пресненского суда.

Её арестовали по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее и источник RT заявил, что иностранному агенту Марии Максаковой* грозит до шести лет тюрьмы за призывы к россиянам помогать ВСУ.

В ноябре Максакову штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в её постах в соцсетях. Сейчас, предположительно, экс-депутат Госдумы живёт в Германии.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.