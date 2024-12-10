Россиянки решили покататься на привязанных к машине тюбингах и поплатились

В Красноярске две девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, и поплатились — одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, подруги вылетели на встречную полосу движения и врезались в автомобиль. Выжившую горожанку поместили в реанимационное отделение. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее в Твери девочке оторвало мизинец, когда она каталась на горке на детской площадке.

До этого в Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и не выжил.