Четыре человека арестованы за убийство семьи 19-летней давности в Подмосковье

Предъявлены обвинения в тяжком преступлении четырем жителям Московской области. Следственный комитет уверяет, что эти люди 19 лет назад - в сентябре 2005 года убили трех членов одной семьи.

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Как объяснились СК по Московской области, тогда в доме поселка Снегири Истринского района были найдены тела двух мужчин и женщины. Убийц тогда найти не смогли.

Но ведомство Александра Бастрыкина регулярно перепроверяет такие нераскрытые дела и ищет возможность найти зацепки. Когда дошла очередь до этого старого дела, то среди вещественных доказательств криминалисты обратили внимание на 5 женских капроновых колготок с прорезями для глаз. Их отправили на экспертизу. И она показала совпадения по четырем гражданам, чьи данные уже были в базе ДНК. Остальное, как говорят сыщики, было делом техники.

Выяснилось, что к убийству семьи причастны пятеро разбойников, которые 3 сентября 2005 года залезли в дом местного бизнесмена через окно подвала. На шум в подвал спустился сначала глава семьи, а затем его зять и дочь. Их избили. Мужчины скончались на месте, девушка - в больнице. Бандиты не тронули только двух детей и бабушку, которые так же были дома. Добычей напавших стали деньги семьи и мобильные телефоны.

И вот через 19 лет четверо разбойников были задержаны оперативными сотрудниками ГУ МВД России и Московской области, а пятый уже был под следствием по другому уголовному делу в Москве.

Все разбойники сейчас под стражей. Следствие в самом загаре.