Мужчина погиб во время украшения новогодней елки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина получил смертельную травму, когда украшал новогоднюю елку дома. Он скончался в больнице.

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Сообщается, что горожанин травмировался у себя дома во время украшения елки к Новому году. Его доставили в Александровскую больницу с улицы Коллонтай.

Медики обнаружили у 51-летнего пациента травмы головы. Спасти его не удалось, он скончался спустя 50 минут после того, как его привезла скорая помощь.

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Как рассказала полиции жена погибшего, мужчина украшал елку и упал. Так, он ударился головой о батарею, пишет "Фонтанка.ру".