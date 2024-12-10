ФСБ задержала в Нижнем Новгороде гражданина ФРГ, готовившего подрыв ж/д путей
Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде гражданина России и Германии, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанный - мужчина 2003 года рождения.
Как сообщили в ЦОС, он был задержан в ходе розыска на территории РФ приверженцев неонацистской украинской идеологии вместе с группой молодых людей, причастных к совершению преступлений.
По данным следствия, в ноябре этого года он за обещанное куратором вознаграждение осуществлял подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде.
В его доме нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и переписку с представителем украинских спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия).
Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера.