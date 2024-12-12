Военнослужащая получила штраф за распространение фейков про Российскую армию

Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал на три миллиона рублей Юлию Подойницыну, которая публично распространяла фейки про Вооруженные силы (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Военнослужащая получила штраф за распространение фейков про армию РФ
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Как установил суд, женщина хотела сформировать у сослуживцев негативное отношение к действиям президента РФ и ВС России. Для этого она при помощи интернета распространяла заведомо ложные сведения, связанные с исполнением президентом своих полномочий, а также с использованием Российской армии в ходе проведения специальной военной операции.

В суде уточнили, что высказывания Подойницыной выражались в форме негативно-оценочных суждений.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.

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