Появились подробности о попавших под поезд в Москве молодых стюардессах

Две молодые стюардессы «Уральских авиалиний», которые попали под поезд на станции «Нагатинская» в Москве, увидели приближающийся состав, пытались залезть на платформу, но не успели. Такие подробности появились на портале Е1.ru.

© Lenta.ru

Девушки 19 и 20 лет направлялись на работу в аэропорт Домодедово. По предварительной версии, они торопились и планировали попасть на станцию без билетов.

Обе недавно переехали в Москву из Калининграда. Сейчас следователи выясняют, были ли стюардессы пьяны.

Две стюардессы попали под поезд в Москве

О трагедии стало известно 9 декабря.

Еще раньше житель Ленинградской области лишился руки. Россиянину оторвало конечность в результате столкновения с поездом. По факту случившегося была назначена проверка.