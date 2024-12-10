В Самаре экстренно сел летевший в Казань самолет

Самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии", выполнявший рейс Стамбул - Казань, вынужденно сел в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения.

Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 10 декабря примерно в 02:00 на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Турецкие авиалинии", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань, по причине неблагоприятных погодных условий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на 12 часов задерживается вылет самолета "Турецких авиалиний" из Казани в Стамбул.

"Время вылета перенесено с 01:35 до 13:35 10 декабря. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, которым на время ожидания будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщили в транспортной прокуратуре.

В аэропорт выехал помощник куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная.