В Рязани мужчина лишился глаза после запуска салюта

Житель Рязани получил серьезную травму глаза, запустив салют.

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Как сообщили в пресс-службе областной клинической больницы, мужчина нарушил правила безопасности и получил переломы костей лица, повреждение глаза и ожоги I-II степеней.

Мужчине провели экстренную операцию. Пресс-служба больницы сообщила, что над пациентом работала мультидисциплинарная команда в составе анестезиологов-реаниматологов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, нейрохирургов и комбустиологов. Также проведено восстановительное вмешательство на лице, однако спасти глаз так и удалось.