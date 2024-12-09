В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери

В Ингушетии женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

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По данным ведомства, 23-летняя жительница селения Майское в Северной Осетии скрывала свою нежелательную беременность от окружающих. Родив девочку во Владикавказе в 2022 году, она отказалась от ребенка.

Через три месяца, когда ей предложили выкупить младенца, она восстановила свои родительские права и отдала девочку за денежное вознаграждение.