Спасатели нашли тело на месте взрыва в Пушкино

Представители экстренных служб сообщили, что сотрудники МЧС обнаружили тело женщины на месте взрыва в производственно-складском здании в Пушкино. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее в подмосковном Пушкино произошел взрыв на производстве пиротехнических изделий. Согласно сообщению МЧС, в момент взрыва в здании могли находиться три человека.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины», — сообщил собеседник издания.

Взрыв в Пушкино произошел 9 декабря. За ним последовал пожар и частичное обрушение стен производственно-складского здания. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при сборке пиротехники.