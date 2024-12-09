В Дагестане арестовали семерых местных жителей по делу о терактах

В Дагестане арестованы семь жителей региона по делу о подготовке терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.

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Ранее в республике были задержаны 12 членов террористической ячейки, которые готовили крупный теракт. У них нашли самодельные бомбы, оружие, патроны, а также более тонны аммиачной селитры.

Из материалов суда следует, что подозреваемые планировали взорвать объекты на территории воинских частей, а также здания МВД и ФСБ.

Уточнялось, что задержанные начали давать признательные показания. Сегодня Советский районный суд Махачкалы арестовал семерых подозреваемых на два месяца - до 8 февраля 2025 года.