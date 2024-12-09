СК возбудил дело против бывшего главы подведомственной Минобороны компании

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны РФ предприятия «Промгидромеханизация» Андрея Спирина. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе главного военного управления Следственного комитета России.

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— Спирин осуществил в интересах ООО «Квэста Констракшн» работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова на сумму свыше 45 миллионов рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела поставлено на контроль в главном военном следственном управлении СК России.

Ранее стало известно о задержании военного медика, который вживлял солдатам осколки боеприпасов для имитации ранений. За увечья «пострадавшие» получали выплаты. «Вечерняя Москва» выяснила подробности этих дел и рассказала о новой системе выплат военным, получившим ранения на СВО.