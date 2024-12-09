Суд заочно арестовал актрису Яну Троянову*

Мосгорсуд заочно арестовал актрису Яну Троянову* — ей выдвигаются обвинения по статье о «возбуждении ненависти или вражды». Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

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Еще в прошлом году популярную российскую актрису Министерство юстиции признало иностранным агентом. Яна Троянова* известна зрителям по ролям в таких картинах, как «Страна Оз», «Кококо» и по сериалу «Ольга», как сообщает «РЕН.ТВ».

До этого появилась информация, что три актрисы сериала «Кухня» — Елена Ксенофонтова, Марина Могилевская и Екатерина Кузнецова* — задолжали почти 500 тысяч рублей налоговой.

Также ранее актрису Лию Ахеджакову предложили убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. На одном из своих спектаклей в Лос-Анджелесе 86-летняя артистка прокричала со сцены «Слава Украине!», что вызвало ажиотаж в российском обществе.

* Признаны иностранными агентами на территории РФ