Гражданина США Роберта Вертмана заочно обвинили в наёмничестве и совершении теракта в Курской области в сентябре 2024 года.

«Завершены следственные действия по уголовному делу... Суд избрал (заочно) Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что показания свидетелей и собранные доказательства по уголовному делу полностью подтвердили вину Вертмана.

Ранее Верховный суд ДНР заочно вынес приговор 48-летнему гражданину США Чарльзу Альберту Картеру за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Также сообщалось, что американский наёмник Джейкоб Хендерсон, воюющий на стороне украинских войск, столкнулся с реалиями боевых действий и сбежал спустя месяц.