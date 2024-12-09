В подмосковном поселке Лесной на складе произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами оказались три человека. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на Центральной улице, в одном из помещений склада. После взрыва частично обрушились стены и перекрытия, начался пожар.

«По предварительным данным, под завалами конструкций оказались три человека», — пояснил источник.

Момент обрушения горнолыжного комплекса в Подмосковье попал на видео

В МЧС пояснили, что пожар был быстро локализован. В тушении участвовали 24 сотрудника ведомства и 7 единиц техники.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.