СК раскрыл размер взятки экс-зампреда правительства Подмосковья Стригунковой

Бывшая зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова за несколько лет получила взятки на 170 млн рублей, при этом 70% суммы она забрала себе, а остальные средства распределила между соучастниками, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что взятки давались в 2021-2023 годах руководителями строительных фирм. Сумма взяток колебалась от пяти до десяти процентов от стоимости заключенных госконтрактов на ремонт больниц в регионе, сообщает РИА «Новости».

Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток. На тот момент ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Однако она не признала свою вину.

В апреле бывшую первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки, в дальнейшем ей предъявили обвинение, и следователи потребовали ее ареста в Тверском суде Москвы, после чего она была отправлена под стражу по решению суда.