Задержали второго фигуранта по делу о краже медалей у 100-летнего ветерана ВОВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта по делу о краже медалей у ветерана Великой Отечественной войны, 100-летнего Владимира Козловского.

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Никольской улице установили и задержали покупателя и сбытчика краденого имущества. Им оказался 54-летний житель столицы. В ходе неотложного обыска в помещении ломбарда была изъята большая часть похищенных коллекционных монет, принадлежащих потерпевшему. Имущество будет возвращено законному владельцу, — рассказали на официальном сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Силовики продолжают выяснять все подробности случившегося и устанавливать других фигурантов дела.

Ранее сотрудники полиции в столице задержали 39-летнюю сиделку, которая украла коллекционные монеты и медали у ветерана Великой Отечественной войны 100-летнего Владимира Козловского. Женщина тайно выносила ценности и продавала их, получая денежные средства на банковскую карту.