Маленький волгоградец несколько дней просидел в запертой квартире с трупом матери

Малолетний ребенок позвал на помощь прохожих из окна запертой квартиры в Волгограде. Когда в помещение вошли спасатели, они увидели труп женщины. В ее смерти могут быть замешаны наркотики.

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Шокирующая история случилась в Волгограде в жилом комплексе "Родниковая долина". Прохожие заметили, как из окна дома на улице Шумского маленький мальчик зовет на помощь. После этого очевидцы вызвали спасателей и полицию для освобождения ребенка из запертой квартиры. Попав внутрь, специалисты выяснили, что пятилетний мальчик около двух дней провел в запертой квартире с мертвой 37-летней матерью. У семьи не было родственников в городе.

После случившегося ребенка забрали в специализированный центр, где ему оказывается необходимая помощь. С мальчиком работают психологи, чтобы минимизировать последствия травмы.

Как рассказали в СУ СКР по Волгоградской области, на теле местной жительницы не было найдено признаков насильственной смерти.

– Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Телесных повреждений на теле женщины не выявлено, – сообщили в Следкоме.

Во время расследования выяснилось, что семья была неблагополучной. Пятилетний мальчик жил с матерью, у которой есть еще несколько детей. Старшая 12-летняя дочь живет с родственниками, еще два мальчика 14 и 15 лет находятся под опекой соцслужб и родственников в разных регионах. Муж женщины отбывает срок за наркотические преступления, а у нее самой в квартире нашли справку о приеме у нарколога, что может указывать на наличие у нее зависимости. Об этом пишет издание "Новости Волгограда".