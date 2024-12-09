Бастрыкин объяснил, почему детали дела экс-замглавы МО РФ хранятся в тайне

Детали расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, не раскрываются в интересах следствия, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, существует тайна следствия, то есть информация, связанная с предварительным расследованием и не подлежащая разглашению.

Подробности расследования в интересах следствия пока разгласить не могу, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил до следующего года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Под обеспечительный арест попали объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество, а также автомобили Cadillac Escalade, Bentley Continental GT, Chevrolet Suburban, Mersedec-Benz G63 AMG и мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.

СК России раскрыл схему легализации рекордной взятки

До этого руководитель СК РФ рассказал, что бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов получил в качестве взятки бассейн стоимостью в 7 млн рублей. По словам Бастрыкина, представители некоей коммерческой компании установили бассейн арестованному чиновнику за покровительство в 2020 году.