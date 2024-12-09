Россия передала Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76

Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76.

Об этом в понедельник, 9 декабря, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала, — сказала она.

Она также отметила, что обмены телами между странами на этом не завершатся, передает РИА Новости.

В начале августа Украина передала России тела 38 военнослужащих, которые погибли в зоне СВО. При организации обмена участвовали международные организации. Позже тела направили судебно-медицинским экспертам, которые провели процедуры по установлению личности. В свою очередь Россия вернула тела 250 военнослужащих ВСУ. Уточнялось, что передача осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В июне Россия и Украина также провели обмен телами погибших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. На родину доставили тела 32 военнослужащих. А координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил о возвращении в страну 254 тел погибших.