Установлена личность погибшего при подрыве автомобиля в Донецке

В результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшей оказалась его супруга — она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, под днищем Toyota Land Cruiser находился заряд пластида — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранее против Евсюкова и его зама завели уголовное дело на Украине — их обвиняли в причастности к гибели военнопленных Вооруженных сил Украины с «Азовстали». Пленники скончались в июле 2022 года, когда по колонии ударили несколько снарядов американской системы HIMARS.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» уточняет, что за голову Евсюкова на украинских сайтах предлагали награду в 21 тысячу долларов. Его супруга находится в сознании, но разговаривать с журналистами не стала. По предварительной информации, жене Евсюкова оторвало ногу.

Напомним, что взрыв произошел на улице Университетской, недалеко от отеля Park Inn. Следственном комитете заявляли, что пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.