Взорванный в центре Донецка внедорожник сняли на видео

Кадры с места взрыва внедорожника в Донецке появились в Сети. Видео опубликовали «Известия».

Инцидент произошел утром сегодня, 9 декабря, на улице Университетской, недалеко от отеля Park Inn. На кадрах запечатлен белый внедорожник, у которого взрывом искорежило корпус, а также сильно повредило водительскую дверь. На месте находятся спасатели и автомобиль скорой помощи.

СК в Telegram-канале заявлял, что пострадали два местных жителя — их госпитализировали. Личности получивших травмы не раскрываются. Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

По информации Telegram-канала Shot, мощность бомбы была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, ее заложили под сидение водителя. Как только мужчина и женщина сели в авто, произошел взрыв. Сам автомобиль пара купила всего три месяца назад.