На Камчатке медведь напал на человека
Медведь напал на работника горного предприятия на Камчатке, мужчина погиб.
Об этом во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
"Сегодня в районе на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия "Сигма-К". Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств", - написал министр.
Это первый случай нападения медведя на Камчатке в 2024 году, повлекший смерть.