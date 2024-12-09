На Камчатке медведь напал на человека

Медведь напал на работника горного предприятия на Камчатке, мужчина погиб.

Об этом во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Сегодня в районе на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия "Сигма-К". Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств", - написал министр.

Это первый случай нападения медведя на Камчатке в 2024 году, повлекший смерть.