Ребенок погиб от удара током в Красноярске

В Красноярске двухлетнюю девочку ударило током при попытке открыть холодильник, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 6 декабря в квартире дома на улице Алеши Тимошенкова, где проживает многодетная семья. Предварительно установлено, что двухлетняя девочка, находясь под присмотром 13-летнего брата, решила открыть холодильник и встала ногами на стоявший рядом металлический радиатор. Когда она коснулась корпуса холодильника, ее ударило током. Прибывшие на место врачи ничем не смогли ей помочь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.