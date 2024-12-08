Пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет и улететь в США

Пассажир внутреннего рейса, выполняемого мексиканской авиакомпанией Volaris, попытался захватить самолет и перенаправить его в США. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в Х (ранее Twitter).

"Volaris сообщает, что сегодня утром на рейсе 3041, который следовал по маршруту Эль-Бахио - Тихуана, пассажир попытался с применением силы перенаправить самолет в США", - отметили в авиакомпании.

"Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности и в соответствии с протоколом самолет был направлен в аэропорт Гвадалахары, где авиакомпания передала пассажира в распоряжение компетентным органам", - сообщили там.

В авиакомпании добавили, что все пассажиры, экипаж и самолет не пострадали и находятся в безопасности.