На Кубани загорелись склады

Возгорание складских помещений произошло в Тимашевске, площадь пожара составляет 450 кв. м, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На улице Пролетарской огнем охвачены складские помещения на площади 450 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение ведется силами 62 специалистов и 20 единиц техники.

Как уточнил глава Тимашевского района Андрей Палий, пожар произошел в магазине "Кредо".