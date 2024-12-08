На Кубани загорелись склады

На Кубани загорелись складские помещения
Возгорание складских помещений произошло в Тимашевске, площадь пожара составляет 450 кв. м, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"На улице Пролетарской огнем охвачены складские помещения на площади 450 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение ведется силами 62 специалистов и 20 единиц техники.
Как уточнил глава Тимашевского района Андрей Палий, пожар произошел в магазине "Кредо".
"От огня отбиты соседние здания. Ситуация находится под контролем", - говорится в его Telegram-канале.