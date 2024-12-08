Двое российских подростков уединились в машине и задохнулись

В подмосковном Чехове-2 двое подростков уединились для свидания в машине и задохнулись. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

17-летний парень и 16-летняя девушка решили провести свидание в гараже. Пара уединилась в машине, завела двигатель и закрылась изнутри. Из-за незнания последствий своих действий несовершеннолетние отравились выхлопными газами и не выжили.

Ранее в Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом из-за неисправной вентиляции. Пострадавшим детям было от 9 до 17 лет. Их вместе с родителями госпитализировали.

До этого в селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись. Сначала внутри оказался старшеклассник. Несовершеннолетнему стало плохо и старший напарник решил ему помочь.