Бастрыкин рассказал, что вменяют зампреду правительства Хабаровского края

Заместителю председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела вменяется получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что следствие собрало доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» Минздрава края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 млн рублей.

Взамен на это они должны были помочь в заключении и исполнении учреждениями и органами здравоохранения госконтрактов на поставку медоборудования.

Никонова арестовали в июле. Вину он не признает.

В интервью агентству Бастрыкин также рассказал, что с начала года следователи направили в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше, чем в 2023 году.