В Москве будут судить голландца за нападение на полицейского у посольства Италии

Голландец Харри Йоханнес ван Вурден, напавший в нетрезвом состоянии на сотрудника полиции у посольства Италии в Москве, предстанет перед судом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В октябре капитан полиции сделал 62-летнему иностранцу замечание о сбитом дорожном знаке возле посольства Италии недалеко от станции метро "Смоленская" в Москве.

В ответ голландец сломал полицейскому палец на руке и разбил инспектору отряда охраны губу. Подданному Нидерландов предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ), а затем отправили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в Хамовнический районный суд Москвы. Иностранцу может грозить до 10 лет лишения свободы.