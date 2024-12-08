Краснов оценил изъятое у коррупционеров имущество

За последние пять лет у российских коррупционеров было изъято имущество на 760 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.

«Прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 миллиардов рублей», — оценил Краснов.

Генпрокурор отметил, что коррупционеры «набивают свои бездонные карманы» вместо строительства школ и помощи многодетным семьям.