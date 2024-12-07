Силовики сорвали ЛГБТ*-вечеринку в одном российском городе

Сотрудники силовых структур остановили проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в ДК Крупской в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Полиция проводит проверку.

По данным канала, на вечеринке в арт-пространстве «Явление» не было строгого дресс-кода и не была заявлена тематика, но молодые люди пришли в кожаных и сетчатых костюмах. Основное правило администраторов — предварительное согласие на «общение» и «нет — значит нет».

Канал пишет, что сотрудники полиции проверяют, все ли участники вечеринки совершеннолетние. В помещении проходит обыск.

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Кроме того, сообщает «Mash на Мойке», на мероприятии была задержана журналистка Ковальски Ал Вальто (настоящее имя — Алена Крылова). На данный момент девушку отпустили.

Ранее в Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел». Его подозревают в организации поездок для ЛГБТ-групп. Отмечалось, что 48-летнему мужчине не удалось провести запланированное новогоднее путешествие в Египет. В отношении него возбуждено дело по статье о деятельности экстремистской организации.

Telegram-канал Baza сообщал, что мужчина арестован на два месяца. По информации канала, вину он не признает.