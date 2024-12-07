В Дагестане задержаны 12 человек, готовивших теракт

В Дагестане силовики задержали 12 человек, готовивших крупный теракт.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий... задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что у задержанных террористов изъяты два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.

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Ранее сообщалось, что в Ингушетии задержаны четверо сообщников боевиков, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле».