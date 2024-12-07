В Подмосковье 53-летняя консьержка совратила семиклассника

Консьержку в подмосковном Одинцове обвинили в совращении 13-летнего мальчика. Об этом стало известно в субботу, 7 декабря.

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Женщина начала переписку с семиклассником, в которой отправляла ему интимные сообщения.

— Женщина вступила с ребенком в половой контакт, когда ее малолетняя жертва находилась с ней в помещении консьержа, — отметил источник «Известий».

В отношении обвиняемой возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

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