Появились подробности ЧП со стервятником, пробившим лобовое стекло самолета

В Бразилии стервятник врезался в заходящий на посадку самолет и пробил лобовое стекло. Аэропорт закрыли, летчик пострадавшего воздушного судна рассказал об инциденте, попавшем на видео. Об этом сообщает Globo со ссылкой на Национальное агентство гражданской авиации (ANAC)

Столкновение произошло в четверг. Одномоторный самолет вылетел из аэропорта Энвира. Когда воздушное судно заходило на посадку в Эйрунепе, оно столкнулось со стервятником. От удара лобовое стекло разбилось, и тушка мертвой птицы оказалась висящей перед лицом пилота.

«Мы были на волосок от гибели!» — заявил летчик, рассказывая об инциденте.

Он пояснил, что одномоторный самолет перевозил пятерых пассажиров из Энвиры в Эйрунепе. Неожиданно в самолет врезался пернатый хищник.

На кадрах, снятых во время инцидента видно, как труп стервятника болтается перед ошеломленным пилотом, «как омерзительное украшение приборной панели» — по выражению местных СМИ.

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При этом летчик не паниковал, а рассказывал пассажирам о случаях столкновений со птицами.

Хладнокровному пилоту удалось посадить самолет в аэропорту Эйрунепе. В результате инцидента никто не пострадал.

В августе 2024 года ANAC уже запрещало посадку в Эйрунепе «из-за регулярного присутствия животных в зоне аэропорта».Инспекторы обнаружили ряд нарушений в системе защиты аэродрома.

Однако затем запрет был отменен, поскольку аэропорт «представил новую информацию и исправил выявленные недочеты».

Ранее сообщалось, что в Бразилии стервятник столкнулся с вертолетом.