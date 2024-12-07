Появились подробности ЧП со стервятником, пробившим лобовое стекло самолета

В Бразилии стервятник врезался в заходящий на посадку самолет и пробил лобовое стекло. Аэропорт закрыли, летчик пострадавшего воздушного судна рассказал об инциденте, попавшем на видео. Об этом сообщает Globo со ссылкой на Национальное агентство гражданской авиации (ANAC)

Появились подробности ЧП со стервятником, пробившим лобовое стекло самолета
© РИА Новости

Столкновение произошло в четверг. Одномоторный самолет вылетел из аэропорта Энвира. Когда воздушное судно заходило на посадку в Эйрунепе, оно столкнулось со стервятником. От удара лобовое стекло разбилось, и тушка мертвой птицы оказалась висящей перед лицом пилота.

«Мы были на волосок от гибели!» — заявил летчик, рассказывая об инциденте.

Он пояснил, что одномоторный самолет перевозил пятерых пассажиров из Энвиры в Эйрунепе. Неожиданно в самолет врезался пернатый хищник.

На кадрах, снятых во время инцидента видно, как труп стервятника болтается перед ошеломленным пилотом, «как омерзительное украшение приборной панели» — по выражению местных СМИ.

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При этом летчик не паниковал, а рассказывал пассажирам о случаях столкновений со птицами.

Хладнокровному пилоту удалось посадить самолет в аэропорту Эйрунепе. В результате инцидента никто не пострадал.

В августе 2024 года ANAC уже запрещало посадку в Эйрунепе «из-за регулярного присутствия животных в зоне аэропорта».Инспекторы обнаружили ряд нарушений в системе защиты аэродрома.

Однако затем запрет был отменен, поскольку аэропорт «представил новую информацию и исправил выявленные недочеты».

Ранее сообщалось, что в Бразилии стервятник столкнулся с вертолетом.