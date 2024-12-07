В российском регионе рабочие застрелили начальника и до смерти избили его жену

В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и до смерти избили его жену. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, мужчины из Кемерово намеревались ограбить предпринимателя из Башкирии, на которого они работали. Злоумышленники залезли в дом бизнесмена, вскрыли сейф и украли оттуда деньги и оружие.

Однако в этот момент хозяин с супругой вернулись домой. Тогда преступники застрелили своего начальника, а затем связали и избили его жену, вследствие чего она скончалась. После случившегося грабители попытались скрыться, но их задержали в Иглинском районе. В салоне их автомобиля обнаружили ружья и патроны.

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