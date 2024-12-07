Стало известно о состоянии жертв взрыва в московском ТЦ

Один из пострадавших в результате взрыва смартфона в торговом центре «Вавилон-92» в Москве получил ожоги рук и лица. Второй человек пострадал от отравления дымом, пишет telegram-канал Shot.

«Один из пострадавших госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. У него ожоги лица и рук. Второй пострадавший отравился дымом», — говорится в публикации.

В ТЦ «Вавилон-92» прогремел взрыв, в результате чего были эвакуированы 60 человек. Пожар, возникший вследствие инцидента, уже ликвидирован. По предварительной информации, взорвался телефон.