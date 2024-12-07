Грабитель отобрал смартфон у москвича в метро

В метрополитене Москвы 39-летний грабитель вырвал телефон из рук пассажира и убежал. Подозреваемого установили, его действия попали на камеры видеонаблюдения, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в переходе станции метро «Окружная». По данным надзорного ведомства, грабитель и жертва были случайными знакомыми. На кадрах видно, что нападение стало неожиданным для владельца телефона. Он оказал сопротивление, но грабитель оказался сильнее.

«39-летний злоумышленник, находясь в подуличном переходе станции метро «Окружная», в ходе разговора со случайным знакомым увидел у него в руках мобильный телефон стоимостью 19 тыс. рублей. Он выхватил вещь и, несмотря на просьбы пострадавшего вернуть ее, скрылся», — сообщает прокуратура.

Преступление попало на записи камер видеонаблюдения столичного метрополитена. Личность злоумышленника установили. Выяснилось, что телефон он продал за 5 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщили, что намерены проконтролировать возбуждение уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабеж).