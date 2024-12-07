Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в московском ТЦ

В магазине телефонов, расположенном в Южном Медведково, раздался взрыв. Об этом стало известно в субботу, 7 декабря.

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На данный момент пострадал один мужчина, получивший ожог лица, передает 360.ru, ссылаясь на свой источник.

На данный момент в торговом центре, где произошел взрыв, проводится эвакуация. Пока неясно, что именно послужило причиной инцидента.

Смартфон загорелся в руках тольяттинской школьницы

29 ноября Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что в Севастополе мужчина получил ожоги второй степени из-за взрыва нового смартфона в кармане. По данным канала, в результате взрыва пострадали пальцы руки и бедро мужчины. После случившегося он обратился в магазин, где приобрел телефон, с требованием компенсировать ущерб.