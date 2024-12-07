Силовики устроили облаву на складе OZON в Подмосковье

Сотрудники ФМС вызвали переполох на подмосковном складе OZON, устроив внезапную проверку. Толпа мигрантов-нелегалов пыталась убежать через забор, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сотрудники миграционной службы провели проверку накануне утром. Они пришли на склад маркетплейса в Обухово «для очередного отлова нелегалов».

Shot пишет, что «на складе работали десятки таких лиц». Мигранты бросились бежать, узнав о появлении представителей ФМС.

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