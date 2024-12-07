Появилась новая версия поножовщины в школе Краснодара

Причиной поножовщины в одной из школ Краснодарского края могла стать попытка двух школьников заступиться за девочку, которую обижал один из учеников. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, после окончания занятий в филиале школы №94 в поселке Российском. Ученики сошлись «стенка на стенку», в руках одного из них оказался нож.

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — пояснил источник.

По его словам, девочка также пострадала — у нее есть синяки и ссадины.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку инцидента. В СК России возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.