Финн нелегально провел в России три дня и получил переохлаждение

Гражданин Финляндии нелегально перешел государственную границу с РФ и отморозил руки и ноги. Его спасли российские пограничники и медики. Мужчина уже возвращен на родину, где против него намерены возбудить уголовное дело. Об этом сообщает Пограничная служба Финляндии (Rajavartiolaitos).

Мужчина перешел границу близ финского городка Кухмо. Российские пограничники обнаружили его с сильным переохлаждением. Его отвезли в больницу, где немедленно оказали помощь, отмечает погранслужба Финляндии.

На российской стороне он пробыл три дня, а затем обратился к спасателям Суоми.

«Утром 4 декабря пограничники получили информацию из центра экстренной помощи о том, что гражданин Финляндии находится в России, в 15 километрах от государственной границы и что ему нужна помощь», — говорится в сообщении.

Российские власти передали мужчину Финляндии 5 декабря. Его доставили в социальный центр Кайнуу для необходимого последующего лечения.

Пограничная служба Суоми начала предварительное расследование по факту предполагаемого преступления — незаконного пересечения государственной границы.

Об эпизоде с финном ранее сообщало Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия. Отмечалось, что мужчина обморозил руки и ноги, но его вовремя доставили в больницу.