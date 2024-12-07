Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

Воры, которые обокрали дом генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2019 году, вновь задержаны за очередной грабеж. О произошедшем пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, четверо мужчин в течение месяца следили за домом предпринимателя Антона Фадеева в поселке Белаго Московской области. Они переплывали на надувной лодке через реку и наблюдали за строением, когда жильцы ложились спать.

Известно, что 18 ноября злоумышленники проникли в дом, связали скотчем жену бизнесмена, а его пристегнули наручниками к батарее и избивали, угрожая ножом и требуя пароли от криптокошельков. Спустя почти два часа преступники вынесли вещи на 2,8 миллиона рублей, среди них — драгоценности, часы, дорогая одежда и ключи от двух машин.

Отмечается, что 5 декабря троих воров, в квартирах которых нашли вещи Фадеева, задержали: Алексея Лункина, 49-летнего Юрия Орлова и 53-летнего Виктора Дозорова. Уточняется, что четвертого подозреваемого еще ищут.

Ранее в декабре похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой. По словам юмориста, похитители заказали у него выступление на частной вечеринке в другом городе и даже внесли предоплату.