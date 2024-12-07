В подмосковном ресторане открыли стрельбу

В подмосковной Лобне произошел конфликт со стрельбой. Пострадали три человека, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в ресторане Euphoria на улице Чайковского.

В результате ЧП пострадали трое мужчин 40, 44 и 50 лет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в поселке Шушары, входящем в состав Санкт-Петербурга, возле бара произошла поножовщина между двумя компаниями.