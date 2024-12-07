На «Мисс Россию» напали в Санкт-Петербурге

Российская фотомодель, обладательница титула «Мисс Россия 2022» Анна Линникова рассказала о нападении таксистом в ее сторону. Этим она поделилась в соцсетях. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

«На меня напал водитель [в Петербурге]. С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше», — рассказала российская модель подписчикам.

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Ее слова передает Sport24. По ее словам, она воспользовалась услугой такси через «Яндекс» и пообещала потребовать с сервиса моральную компенсацию.

Под конец Линникова включилась в дискуссию с подписчиками на тему мигрантов. По ее словам, агрессивных иностранцев в России много.