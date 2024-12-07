В ДНР по подозрению в мародерстве задержали группу чиновников

В ДНР арестованы министр промышленности и торговли Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ГУП «Торговый дом «Втормет» Максим Солдатов. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

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Они обвиняются в хищении имущества завода «Азовэлектросталь» на сумму более 518 миллионов рублей. Сейчас они находятся под стражей в Москве, передает «Коммерсантъ».

25 ноября, суд приговорил к 17 годам колонии бывшего главу департамента Минобороны и экс-замгубернатора Московской области Дмитрия Куракина. Установлено, что он организовывал массовую вырубку леса. Также его осудили за незаконное ношение оружия и получение особо крупной взятки. Что еще известно о деле и личности Куракина — в материале «Вечерней Москвы».

В конце ноября в СИЗО отправили бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова, которого подозревают в мошенничестве на 240 миллионов рублей. В домашнем аресте ему отказали, посчитав, что он может скрыться за границей. Вместе с ним в изоляторе оказался экс-гендиректор ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов. В чем обвиняют чиновников и смогут ли они избежать наказания — в материале «Вечерней Москвы».