В российском регионе сотрудников роддома заподозрили в продаже младенцев

В Приморском крае глава СК России Александр Бастрыкин дал указание начать проверку в отношении сотрудников родильного дома, сообщает Следственный комитет РФ. Отмечается, что работников заподозрили в продаже новорожденных бездетным парам.

Глава ведомства поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае, — сообщили в ведомстве.

Проверку инициировали после выхода в эфир программы на федеральном телеканале, где была рассказана история женщины, которая 12 лет назад родила в этом медицинском учреждении. Врачи сообщили ей, что ее дочь не выжила.

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Тем не менее женщина убеждена, что ее новорожденный ребенок был передан бездетной паре, и она обвиняет в этом сотрудников роддома. Уточняется, что подобные случаи возможной продажи младенцев имеют место не только в данном случае.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 21-летний житель решил продать сына за 1,5 млн рублей. Он договорился с желающими приобрести ребенка, которыми на деле оказались оперативники.

До этого стало известно, что Бастрыкин запросил у руководителей следственных управлений доклады о незаконном вывозе российских детей за границу.