В Эрмитаже задержали посетителя, который сел на трон

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о том, что сотрудники ведомства задержали посетителя Эрмитажа, который сел на трон в Фельдмаршальском зале.

Отмечается, что нарушение обнаружили с помощью камер видеонаблюдения — один из посетителей сел на трон, который стоит в Фельдмаршальском зале. При этом, сразу после этого мужчина пошел в Военную галерею 1812 года, где он пытался сорвать картины со стен.

«Информацию сразу же передали сотрудникам Росгвардии, осуществляющим охрану музея. Росгвардейцы незамедлительно направились в галерею, где и задержали хулигана, применив спецсредства — наручники», — рассказали в Росгвардии.

В данный момент 39-летний задержанный был передан в полицию. Согласно предварительным данным, мужчина является жителем Подмосковья — он прибыл в Санкт-Петербург, чтобы навестить мать.