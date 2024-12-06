СК возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в школе Краснодара

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело после нападения подростка с ножом на сверстников в одной из школ Кубани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в школе, расположенной в поселке Российском города Краснодара.

«Несовершеннолетний ученик причинил непроникающие ножевые ранения двум сверстникам», — отмечается в сообщении.

Школьники госпитализированы, их жизням ничто не угрожает. Точное число пострадавших устанавливается.

В школе работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 и ч.1 ст. 293 УК РФ. В СК пообещали дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц школы. Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил ход расследования на личный контроль.

До этого оперштаб Кубани сообщил, что подросток, напавший с ножом на сверстников в филиале школы № 94 Краснодара, задержан на месте происшествия. По его данным, в результате конфликта трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет получили ножевые ранения, они были доставлены в больницу. Еще двое получили легкие травмы, они отказались от госпитализации.

По информации Telegram-канала 112, подросток, предположительно, совершил нападение, потому что в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши, пострадали и те, кто разнимал драку. Как пишет Baza, один из пострадавших слушал рэп на высокой громкости, и изначально нападавший попросил сделать звук тише, поскольку в песне было много нецензурных слов.